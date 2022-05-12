“البرهان” يتلقى رسالة من”سلفاكير”





كان فى استقباله بمطار الخرطوم ،وزير الخارجية المكلّف علي الصادق والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي،محمد الغالي علي يوسف.

كشف مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، عن مباحثات سيجريها مع المسؤولين في الخرطوم، تتضمّن قضايا السلام.

والخميس، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، حاملاً رسالة خطية، من الرئيس سلفاكير ميارديت، لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين.

وأوضح قلواك، أنّ المباحثات ستشمل التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية، مبينًا أنّ زيارته تهدف الوقوف على سير تنفيذ اتّفاق جوبا لسلام السودان، وإطلاع القيادة السودانية على التقدّم الذي أحرزته الاطراف بدولة جنوب السودان، في مسار تنفيذ اتفاق جوبا المنشط.

باج نيوز