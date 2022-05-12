أطباء السودان تحذّر من سلاح خطير تستخدمه السلطات ضد المتظاهرين





تقول لجنة أطباء السودان” هذه السلطة الانقلابية أكثر حرصًا على قتل شعبها والتنكيل به من الوقوف على أمنه”.

كشفت لجنة أطباء السودان، الخميس، عن استخدام السلطات نوعًا جديدًا من الأسلحة، تتسبّب في كسورٍ بصورةٍ متكرّرةٍ وسط عددٍ مقدّر من الثوار وفي ذات الموضع.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، الخميس، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة إنّ النوع الجديد من الأسلحة غريب وغير معتاد، مشيرةً إلى أنّ إفادات المصابين كشفت عن شعورهم بصعقة كهربائية أو ذبذبات أثناء الإصابة.

وأضافت” هذا الأمر يجعلنا نشكّ في استخدام أداة جديدة غير معروفة تؤدّي إلى هذه الإصابات دون إحداث جرحٍ أو أثر مرئي”.

ويشهد السودان احتجاجاتِ شعبيةٍ متواصلةٍ منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان .

باج نيوز