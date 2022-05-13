أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 13 مايو 2022م
صحيفة أخبار اليوم:
– شرطة المرور تعلن عن تخفيضات في المعاملات المالية بنسبة50٪ بمناسبة الأسبوع العربي
– السلطة الفلسطينية ترفض تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإسرائيل
– الوجه الآخر للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة
– شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين عبر شحنات السُكر
صحيفة بدون عنوان:
– الوزير أبو نمو يوقع (3) اتفاقيات امتياز جديدة للتنقيب عن الذهب بالولاية الشمالية
– شرطة الخرطوم تضع خطة مُحكمة لتأمين امتحان شهادة الأساس
– مجلس أساتذة جامعة السودان يبحث مشكلة تراكم الدفعات في مستويات البكلاريوس والدبلوم
– فرض حظر التجوال بكسلا بعد تجدد الاشتباكات بين قبيلتين
– عطش كامل يضرب محلية دار السلام جبل أولياء واتجاه لاعتصام مواطنيها
– إغلاق كبري المك نمر بالحاويات
– التنمية الإجتماعية واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة يشرعان في تقديم المشاريع والمعينات الكفيلة لأعضاء الإتحاد
– تجار السودان يشتكون من الركود والكساد وضعف القوة الشرائية
– الآلية الثلاثية تبدأ المباحثات غير المباشرة باجتماع مع مجموعة التوافق الوطني
– تحالف قوى الحرية والتغيير يصدر بيانا حول نتائج مقابلته مع الآلية الثلاثية
– بالإجماع مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قرار إدانة الإنقلاب العسكري في السودان
– اعتماد 4 شركات في المملكة لإطعام الحجاج السودانيين هذا العام
– دار الوثائق القومية تتسلم من بروفيسور سوار الذهب أحمد مكتبته الخاصة كهدية
– المراجع القومي يعتمد الحساب الختامي لولاية الجزيرة عن العام المالي 2020 -2021م
– 3,575,146 سوداني مصاب بالملاريا و يحمل جينات الباعوض في جسمه
– مجهول حاول تهريب ذهب عبر حمام السيدات بمطار الخرطوم والشرطة تضبط السبيكة
– نذر أزمة قد تنسف القمة..الهلال يخاطب اتحاد الكرة مجددا مستميكا برأيه
– الخرطوم تشارك بثلاثة منتخبات في البطولة الإفريقية المدرسية القومية
– الهلال أدى تدريبه الرئيسي لمواجهة المريخ ويختتم تحضيراته الجمعة
– تعرف على قائمة المنتخب الوطني الأول وأبرز الغائبين والعائدين
– حكام الكرة السودانية يتأهبون لحضور كورس الفار في مطلع الشهر المقبل
– الإجتماع الفني لمباراة القمة يعقد مساء اليوم بقلعة شيكان
صحيفة السودانيٰ :
– لجان مقاومة الخرطوم تعتمد النسخة النهائية لميثاق سلطة الشعب
– تفاصيل مشروع قرار مجلس الشيوخ الأميركي لإدانة الانقلاب العسكري في السودان
– البرهان يلتقي الوفد الشعبي المصري ويُؤكِّد على خُصُوصية العلاقات السودانية المصرية
– الوفد الشعبي المصري يرتدي الزي السوداني في احتفالية مركز راشد دياب
– مركز علاج الإدمان: لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المدمنين بالخرطوم
– وزير التربية: لا اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان يؤكد أزلية العلاقات السودانية المصرية
– إجتماع بين الحرية والتغيير التوافق الوطني والآلية الثلاثية
– عودة المليونيات مع تعثر الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة
– عودة الهدوء لمدينة كسلا بعد أحداث عنف دامية
– مجلس الشيوخ الأميركي يجيز مشروع قرار يدين (الانقلاب) في السودان
– بحث فرص التعاون المشترك بين السودان وروسيا في مجال الثروةىالحيوانية
وكالة السودان للأنباء “سونا”
– البرهان يؤكد أزلية العلاقات السودانية المصرية
– استقرار وهدوء الاوضاع الأمنية بمدينة كسلا
– مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية يصل البلاد
– الحرية والتغيير التوافق الوطني: إنطلاقة المحادثات الغير مباشرة حول الأزمة السودانية
– بيان الآلية الثلاثية حول إنطلاق المحادثات السودانية السودانية غير المباشرة
– بيان من تحالف قوى الحرية والتغيير حول الإجتماع بالآلية الثلاثية
– عضو السيادي يوسف جاد كريم يلتقي وزير التنمية العمرانية
– سلمى عبد الجبار تطلع على التحديات التي تواجه العمل الإنساني
– عضو مجلس السيادة الطاهر حجر يتفقد شركة زين للإتصالات
– وزير المالية يؤكد أهمية التحضير الجيد للموسم الزراعي الصيفي
– عنان يؤكد ضرورة التنسيق مع الجهود الدوليةللحد من مخاطر الكوارث
– وكيل وزارة الخارجية المكلًف يلتقي سفيرة النرويج لدى الخرطوم
– وزير التربية بنهر النيل يشيد بإسهامات الشيخ عبدالله البدري تجاه التعليم
– جوازات مطار الخرطوم تضبط سبيكة ذهب تزن 2 كيلو و436جرام
– وزارة المعادن توقع (3) اتفاقيات امتياز جديدة للتنقيب عن الذهب
– وزير العدل يؤكد موقف السودان الثابت الداعي لمكافحة الارهاب
– وزيرة الإستثمار :الأمن الغذائي الأفريقي والعربي مرتبط بالأمن المائي
– وزير الصحة: نحتاج الى 120 مليون دولار سنويا لمكافحة الملاريا
– والي غرب دارفور يتفقد سير العمل برئاسة محلية الجنينة
– والي نهر النيل يلتقي بقيادات منطقة البسابير
– ديوان الحسابات بالولاية الشمالية يناقش تطبيق الهيكل الراتبي
– ترتيبات لإنارة الطرق بالجزيرة بالطاقة الشمسية
– والي غرب دارفور يطلع على خطة إدارة معسكرات النازحين بالولاية
– اللجنة العليا لأعمال حج 1443هـ بالولاية الشمالية تعقد إجتماعها الأول
– شمال دارفور تعلن أنطلاقة احتفالاتها بأسبوع المرور العربى بالاحد
– التأمين الصحي بعطبرة يقدم خدمة لعدد (5974) خلال عطلة العيد
– نهر النيل:انطلاقة دورة أخلاقيات المهنة لمديري الادارات الأحد
– إكتمال تجهيز غرفة جهاز تفتيت الحصاوى بمستشفى الكلى بسنجة
– الخرطوم:اعلان نتيجة الصف السادس في موعد اقصاه 15 مايو الجاري
– بروفيسور سوار الدهب يهدي مكتبته لدار الوثائق القومية
– عودة الدوري المحلي بمدينة كريمة
– والي الشمالية يزور إتحاد الكرة ويلتقي رئيسه وقادته
– لجنة الحكام تجتمع وتناقش عددا من الأجندة
– الجهاز الفني يعلن قائمة المنتخب لمباراتي موريتانيا والكنغو
– المنتخب الوطني إلى موريتانيا 2 يونيو