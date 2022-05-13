أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022م





أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 13 مايو 2022م

صحيفة أخبار اليوم:

– شرطة المرور تعلن عن تخفيضات في المعاملات المالية بنسبة50٪ بمناسبة الأسبوع العربي

– السلطة الفلسطينية ترفض تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإسرائيل

– الوجه الآخر للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

– شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين عبر شحنات السُكر

صحيفة بدون عنوان:

– الوزير أبو نمو يوقع (3) اتفاقيات امتياز جديدة للتنقيب عن الذهب بالولاية الشمالية

– شرطة الخرطوم تضع خطة مُحكمة لتأمين امتحان شهادة الأساس

– مجلس أساتذة جامعة السودان يبحث مشكلة تراكم الدفعات في مستويات البكلاريوس والدبلوم

– فرض حظر التجوال بكسلا بعد تجدد الاشتباكات بين قبيلتين

– عطش كامل يضرب محلية دار السلام جبل أولياء واتجاه لاعتصام مواطنيها

– إغلاق كبري المك نمر بالحاويات

– التنمية الإجتماعية واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة يشرعان في تقديم المشاريع والمعينات الكفيلة لأعضاء الإتحاد

– تجار السودان يشتكون من الركود والكساد وضعف القوة الشرائية

– الآلية الثلاثية تبدأ المباحثات غير المباشرة باجتماع مع مجموعة التوافق الوطني

– تحالف قوى الحرية والتغيير يصدر بيانا حول نتائج مقابلته مع الآلية الثلاثية

– بالإجماع مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قرار إدانة الإنقلاب العسكري في السودان

– اعتماد 4 شركات في المملكة لإطعام الحجاج السودانيين هذا العام

– دار الوثائق القومية تتسلم من بروفيسور سوار الذهب أحمد مكتبته الخاصة كهدية

– المراجع القومي يعتمد الحساب الختامي لولاية الجزيرة عن العام المالي 2020 -2021م

– 3,575,146 سوداني مصاب بالملاريا و يحمل جينات الباعوض في جسمه

– مجهول حاول تهريب ذهب عبر حمام السيدات بمطار الخرطوم والشرطة تضبط السبيكة

– نذر أزمة قد تنسف القمة..الهلال يخاطب اتحاد الكرة مجددا مستميكا برأيه

– الخرطوم تشارك بثلاثة منتخبات في البطولة الإفريقية المدرسية القومية

– الهلال أدى تدريبه الرئيسي لمواجهة المريخ ويختتم تحضيراته الجمعة

– تعرف على قائمة المنتخب الوطني الأول وأبرز الغائبين والعائدين

– حكام الكرة السودانية يتأهبون لحضور كورس الفار في مطلع الشهر المقبل

– الإجتماع الفني لمباراة القمة يعقد مساء اليوم بقلعة شيكان

صحيفة السودانيٰ :

– لجان مقاومة الخرطوم تعتمد النسخة النهائية لميثاق سلطة الشعب

– تفاصيل مشروع قرار مجلس الشيوخ الأميركي لإدانة الانقلاب العسكري في ‎السودان

– البرهان يلتقي الوفد الشعبي المصري ويُؤكِّد على خُصُوصية العلاقات السودانية المصرية

– الوفد الشعبي المصري يرتدي الزي السوداني في احتفالية مركز راشد دياب

– مركز علاج الإدمان: لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المدمنين بالخرطوم

– وزير التربية: لا اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان يؤكد أزلية العلاقات السودانية المصرية

– إجتماع بين الحرية والتغيير التوافق الوطني والآلية الثلاثية

– عودة المليونيات مع تعثر الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة

– عودة الهدوء لمدينة كسلا بعد أحداث عنف دامية

– مجلس الشيوخ الأميركي يجيز مشروع قرار يدين (الانقلاب) في السودان

– بحث فرص التعاون المشترك بين السودان وروسيا في مجال الثروةىالحيوانية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– البرهان يؤكد أزلية العلاقات السودانية المصرية

– استقرار وهدوء الاوضاع الأمنية بمدينة كسلا

– مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية يصل البلاد

– الحرية والتغيير التوافق الوطني: إنطلاقة المحادثات الغير مباشرة حول الأزمة السودانية

– بيان الآلية الثلاثية حول إنطلاق المحادثات السودانية السودانية غير المباشرة

– بيان من تحالف قوى الحرية والتغيير حول الإجتماع بالآلية الثلاثية

– عضو السيادي يوسف جاد كريم يلتقي وزير التنمية العمرانية

– سلمى عبد الجبار تطلع على التحديات التي تواجه العمل الإنساني

– عضو مجلس السيادة الطاهر حجر يتفقد شركة زين للإتصالات

– وزير المالية يؤكد أهمية التحضير الجيد للموسم الزراعي الصيفي

– عنان يؤكد ضرورة التنسيق مع الجهود الدوليةللحد من مخاطر الكوارث

– وكيل وزارة الخارجية المكلًف يلتقي سفيرة النرويج لدى الخرطوم

– وزير التربية بنهر النيل يشيد بإسهامات الشيخ عبدالله البدري تجاه التعليم

– جوازات مطار الخرطوم تضبط سبيكة ذهب تزن 2 كيلو و436جرام

– وزارة المعادن توقع (3) اتفاقيات امتياز جديدة للتنقيب عن الذهب

– وزير العدل يؤكد موقف السودان الثابت الداعي لمكافحة الارهاب

– وزيرة الإستثمار :الأمن الغذائي الأفريقي والعربي مرتبط بالأمن المائي

– وزير الصحة: نحتاج الى 120 مليون دولار سنويا لمكافحة الملاريا

– والي غرب دارفور يتفقد سير العمل برئاسة محلية الجنينة

– والي نهر النيل يلتقي بقيادات منطقة البسابير

– ديوان الحسابات بالولاية الشمالية يناقش تطبيق الهيكل الراتبي

– ترتيبات لإنارة الطرق بالجزيرة بالطاقة الشمسية

– والي غرب دارفور يطلع على خطة إدارة معسكرات النازحين بالولاية

– اللجنة العليا لأعمال حج 1443هـ بالولاية الشمالية تعقد إجتماعها الأول

– شمال دارفور تعلن أنطلاقة احتفالاتها بأسبوع المرور العربى بالاحد

– التأمين الصحي بعطبرة يقدم خدمة لعدد (5974) خلال عطلة العيد

– نهر النيل:انطلاقة دورة أخلاقيات المهنة لمديري الادارات الأحد

– إكتمال تجهيز غرفة جهاز تفتيت الحصاوى بمستشفى الكلى بسنجة

– الخرطوم:اعلان نتيجة الصف السادس في موعد اقصاه 15 مايو الجاري

– بروفيسور سوار الدهب يهدي مكتبته لدار الوثائق القومية

– عودة الدوري المحلي بمدينة كريمة

– والي الشمالية يزور إتحاد الكرة ويلتقي رئيسه وقادته

– لجنة الحكام تجتمع وتناقش عددا من الأجندة

– الجهاز الفني يعلن قائمة المنتخب لمباراتي موريتانيا والكنغو

– المنتخب الوطني إلى موريتانيا 2 يونيو