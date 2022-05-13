مدير جامعة السودان: همنا الأكبر هو تراكم الدفعات





قال مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، البروفيسور عيسى بشير محمد، إن الهم الأكبر للجامعة حاليًا أكاديمي يتمثل في تراكم الدفعات في مستويات البكالوريوس والدبلوم بسبب تعطل الدراسة لأسباب مختلفة مؤكدًا على ضرورة وجود سياسة أكاديمية رشيدة لتخطي هذه المرحلة مع مراعاة الموارد المحدودة للجامعة بمشاركة عضوية المجلس وكافة منسوبي الجامعة .

وأشار البروفيسور عيسى لدى ترؤسه اجتماع مجلس أساتذة الجامعة، الخميس، إلى أن معظم كليات الجامعة جاهزة لانطلاق الدراسة والنشاط الاكاديمي في الخامس عشر من مايو الجاري، وقال إنه ستتم معالجة تقويم الكليات التي تعمل بتقويم مختلف سعيًا لتوحيد التقويم بكافة كليات الجامعة.

وقال :” نتوقع التزام من الأساتذة في العبء التدريسي بحسب درجاتهم الوظيفية بعد أن تم بحمد الله تنفيذ الهيكل الراتبي بمستوى معقول لتحقيق الاستقرار في العملية الأكاديمية “.

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