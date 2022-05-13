تربية الخرطوم: إعلان نتيجة الصف السادس خلال أيام





قال مدير إدارة القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ، زكريا محمود محمد، إنهم ينتظرون أن تعلن نتيجة امتحانات الصف السادس، تباعً بكافة محليات ولاية الخرطوم خلال الأيام المقبلة .

وذلك بعد أن انتهت كافة مراحلها وتبقت فقط بعض اللمسات الختامية.

وقال زكريا إنهم قد خاطبوا إدارات الشؤون التعليمية بالمحليات وطالبوها أن تتوالى الجهود لاستخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي في موعد أقصاه الخامس .عشر من شهر مايو الجاري وهو التاريخ المحدد لختام العام الدراسي الحالي

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