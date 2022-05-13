رأي ومقالات

سأفعل ؛ كيلا يعود من جربنا حكمهم من رموز قحت إلى السلطة مرة أخرى..كيلا يعود الفاشلون.. الانتهازيون.. التافهون !!

2022/05/13
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صلاح الدين عووضه

التافهون !!
سأجتهد..
وسأبذل كل ما في قلمي من قوة المنطق..
وكل ما فيه – كذلك – من الذي يجيدونه ؛ هم وقطيعهم..
أو من الشيء الوحيد الذي يجيدونه..
من سلاطة اللسان ؛ فلسان قلمنا طويل أيضاً..
طويل جداً ؛ كطول مأساتنا فيهم..
سأفعل كل ذلكم…وأكثر..
وسأكسب – كعادتي دوماً بحمد الله – الرهان..
تماماً كما كسبت رهان إسقاطهم من قبل..
سأفعل ؛ كيلا يعود من جربنا حكمهم من رموز قحت إلى السلطة مرة أخرى..
كيلا يعود الفاشلون…الانتهازيون..
التافهون !!.
خاطرة

صلاح الدين عووضه

2022/05/13
0


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