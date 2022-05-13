



التافهون !!

سأجتهد..

وسأبذل كل ما في قلمي من قوة المنطق..

وكل ما فيه – كذلك – من الذي يجيدونه ؛ هم وقطيعهم..

أو من الشيء الوحيد الذي يجيدونه..

من سلاطة اللسان ؛ فلسان قلمنا طويل أيضاً..

طويل جداً ؛ كطول مأساتنا فيهم..

سأفعل كل ذلكم…وأكثر..

وسأكسب – كعادتي دوماً بحمد الله – الرهان..

تماماً كما كسبت رهان إسقاطهم من قبل..

سأفعل ؛ كيلا يعود من جربنا حكمهم من رموز قحت إلى السلطة مرة أخرى..

كيلا يعود الفاشلون…الانتهازيون..

التافهون !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه