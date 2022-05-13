رأي ومقالات
سأفعل ؛ كيلا يعود من جربنا حكمهم من رموز قحت إلى السلطة مرة أخرى..كيلا يعود الفاشلون.. الانتهازيون.. التافهون !!
التافهون !!
سأجتهد..
وسأبذل كل ما في قلمي من قوة المنطق..
وكل ما فيه – كذلك – من الذي يجيدونه ؛ هم وقطيعهم..
أو من الشيء الوحيد الذي يجيدونه..
من سلاطة اللسان ؛ فلسان قلمنا طويل أيضاً..
طويل جداً ؛ كطول مأساتنا فيهم..
سأفعل كل ذلكم…وأكثر..
وسأكسب – كعادتي دوماً بحمد الله – الرهان..
تماماً كما كسبت رهان إسقاطهم من قبل..
سأفعل ؛ كيلا يعود من جربنا حكمهم من رموز قحت إلى السلطة مرة أخرى..
كيلا يعود الفاشلون…الانتهازيون..
التافهون !!.
خاطرة
صلاح الدين عووضه