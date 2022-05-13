رئيس مجلس السيادة ينعي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان





ينعي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان عند الله تعالى،المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. والذي وافته المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

ورئيس مجلس السيادة،إذ ينعيه،إنما ينعي للشعب الإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية، قائداً فذاً ، ورجلاً حكيماً، أسهم في نهضة بلاده، حتى صارت نموذجاً يحتذى في التنمية والتطور.

لقد كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودولياً

.وقد شهدت العلاقات السودانية الإماراتية، في عهده، تطوراً ملحوظاً. حيث إنعكس ذلك في التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات بين البلدين.

ألا رحم الله الفقيد وألهم آله وذويه وشعب الإمارات الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

_______________________.

#إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي

#السودان