عائشة الماجدي: يتمنعن وهن راغبات





إذا كانت مفاوضات فولكر أو الآلية التلاثية لإرجاع شخصيات معينة لكراسي السلطه رأيناهم بالأمس يجتمعون معه ( بعد ما صرحوا بالمقاطعة ) هذا يعتبر فشل وخراب بلد …

بالمناسبة هم ذاتهم نفس الشخصيات والوجوه التي كانت تحكم بمبدأ الإنتقام والتشفي وطول اللسان والوعيد ….

وإذا لم تُحدد أطراف الصراع في العملية السياسة بوعي بعيداً من الواقع الطفيلي الموجود الآن في الساحة لم تنجح مفاوضات فولكر…

وجود الشباب التكنوقراط في هذة المرحلة والدفع بهم شئ مهم في مواكبة التطور مع العالم والإستفادة من طاقاتهم وتوظيفها في المكان الصحيح ….

وعلي صعيد آخر : وجود الاسلاميين في الضوء ومشاركتهم في السلطة أفضل بكتير من وجودهم في الظلام ..

عائشة الماجدي