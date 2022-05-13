وزير التعليم العالي يعقد إجتماعه الثاني مع مديري الجامعات الحكومية





ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بروفسير محمد حسن دهب الجمعة بمباني الوزارة الاجتماع الثاني لمديري الجامعات الحكومية، بحضور الأستاذ علي الشيخ السماني الوكيل المفوض ودكتورة عايدة وداعة الله مديرة المكتب التنفيذي الوزاري.

وناقش الإجتماع الترتيبات والجهود الرامية لفتح الجامعات في الوقت المحدد، وأوضح بروفيسور دهب أهمية التنسيق بين الجامعات والصندوق القومي لرعاية الطلاب لإكمال ترتيبات استقبال الطلاب .

وأكد دهب ضرورة وأهمية التعاون بين الجامعات وتقديم الدعم لبعضها البعض، وكذلك الاهتمام بالعاملين غير الاكاديميين والعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدا على أهمية الأداء المؤسسي بالجامعات واتباع البرامج العلمية والأكاديمية والأنشطة المختلفة وتعزيز جاهزية المؤسسات لأداء رسالتها لتضمن استقراراً كاملاً في العام الدراسي .

وشدد وزير التعليم العالي في ذات الوقت على ان يكون العمل بالجامعات مهنياً والابتعاد عن أي خلافات سياسية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والاقتراب من الأساتذة والعاملين والطلاب حتى تعود هيبة الجامعات الحكومية لسيرتها الأولى، مؤكداً رفع ترشيحات مجالس الجامعات لجهات الاختصاص لأهميتها في هذه المرحلة.

من جانبهم قدم مديرو الجامعات عددا من المقترحات مستعرضين ملخصاً عن أوضاعهم الراهنة والمشاكل التي تواجههم، لإيجاد الحلول المشتركة والممكنة.

وفي ذات الإطار تم تكوين لجنة من وكلاء بعض الجامعات للنظر فى محتويات المذكرة التي رفعت لمكتب الوزير والخاصة بتحسين أوضاع العاملين غير الأكاديميين وإمكانية ايجاد ما يساعد فى تحسين أوضاعهم والجلوس معهم بعد ذلك لمناقشة ما يتم الوصول إليه من بنود، والنظر في التعاقدات مع بعض أعضاء هيئة التدريس.

وعلى صعيد متصل كشف بروفيسور دهب عن اجتماعه مع الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والوفد المرافق له ورغبتهم لعودة الجامعات السودانية إلى أحضان اتحاد الجامعات العربية مرة اخرى، مؤكداً أهمية تمثيل المؤسسات الجامعية السودانية في المكتب التنفيذي للاتحاد والمشاركة في كافة أنشطته وبرامجه وذلك من خلال الإستراتيجية والرؤية الجديدة التي يتبناها الاتحاد لتطوير أداء المؤسسات العربية والاستفادة من خبرات الجامعات السودانية باعتبارهم جزءاً أصيلاً وأساسياً منذ تأسيس الاتحاد، حيث ابدى الأمين العام للاتحاد سعادته بأن تستضيف الخرطوم اجتماعات المجلس التنفيذي القادم لاتحاد الجامعات العربية .

الخرطوم 13-5-2022 (سونا)