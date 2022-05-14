شاهد الفضيحة بالنص والصورة: 27 خطأ في تعزية وزير سوداني في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان





عبر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن إنزعاجهم لما صحب تعزية وزير الشئون الدينية والأوقاف الأسبق أ.نصر الدين مفرح من أخطاء إملائية في صفحته الرسمية بفيسبوك حيث قال البعض هذا وزير من المفترض أنه كفاءة لاسيما تعيينه في حكومة الثورة الأولى وأضاف البعض يعوضنا الله في التغيير، واستنكر البعض أن تخرج مثل هذه الأخطاء من وزير سابق بل وزير لوزارة الشئون الدينية والأوقاف، حيث جاء في التعزية :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالي: وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ صدق الله العظيم بقلوب يملاؤها الحزن والاسي مع التسليم بقضاء الله وقدره ، ننعي الي امتينا الاسلامية والعربية والي شعب دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ، احد اعظم حكماء العرب ، وانسانيوها الذين تمتلئ قلوبهم حباً للخير ، ودعما للسلام .وبرحيله يفقد شعب الامارات رجلاً مكن لدولتهم واسس لها برؤية نحو المستقبل ، وتفقد الأمة الاسلامية ، من اتسم بالتوازن في الدين ، ومن حمل الناس علي الوسطية والاعتدال وناهض التطرف وكافح الإرهاب ودك حصونه ، ودعي الي التعايش بإعلاء كرامة الانسان ، وصون العيش المشترك ، واعلي من قيمة المواطنة الراشدة الشاملة .الا رحمه الله واكرم نزله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً (( إنا لله وإنا إليه راجعون ))



#نصر_الدين_مفرح_احمد وزير – الشؤون الدينينة والاوقاف – السابق – السودان الجمعة 12 شوال 1443ه الموافق 13

———–

الخرطوم: الرائد نت 13 مايو 2022