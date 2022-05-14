مقاومة الخرطوم ترفض التسويات التي لا تلبي تطلعات السودانيين





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم عن تسيير تظاهرات الاثنين نحو القصر الجمهوري.

و دعت التنسيقيات في بيان لها الرافضين للانقلاب جماهير الشعب السوداني لمواصلة التصعيد الثوري عبر طرق المقاومة المدنية و السلمية المختلفة ورفض التسويات التي لا تلبي تطلعات السودانيين ولا تعبر عن ثورة ديسمبر المجيدة.

و أضافت “سنخرج في السادس عشر من مايو شاهرين هتافنا ومسلحين بسلميتنا التي ستظل مرعبة للأنظمة المستبدة وغداً سننتصر لثورتنا في معركتها ضد الإنقلابيين وتظل رايتنا مرفوعة شامخة إلى أن نحقق النصر الكامل ونجلب العدالة لشهداء ثورتنا ويظل هذا وعدنا وعهدنا”.

صحيفة الجريدة