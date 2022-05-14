العاملون بالجامعات ينفذون إضراباً عن العمل





نفذ العاملون بالجامعات الحكومية بالخرطوم والولايات، إضراباً عن العمل أمس إستجابة لقرار تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العملي والذي أصدر جدول الإضراب عقب الدفع بمذكرة مطلبية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشملت المذكرة عدة مطالب منها، تنفيذ الهيكل الراتبي المقترح دون تأخير، صرف علاوة بدل اللبس، البديل النقدي، منحة العيدين بالمرتب الكلي دون تجزئة، ابعاد الكادر الاكاديمي من الوظائف الإدارية.

وكشف التجمع، عن تلقي المكتب التنفيذي عبر الأمين العام اتصالا من مكتب الوزير حدد بموجبه الرد على المذكرة بعد غدٍ الأحد.

صحيفة الصيحة