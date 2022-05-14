إعلان جدول امتحان شهادة التعليم الأساسي للعام ٢٠٢٢ بالخرطوم





-أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم انتهاء فترة التقديم لامتحان شهادة التعليم الأساسي للعام مايو 2022 والتي حددت في تاريخ سابق بيوم 20-4-2022 ، وبإذن الله تعالى سوف تعلن أرقام الجلوس خلال هذا الأسبوع. وقال الأستاذ زكريا محمد محمود مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم: إن حالة استنفار قصوى وحركة دؤوبة تكتنف مكاتب إدارته من جميع العاملين بها لوضع اللمسات الختامية لامتحان شهادة التعليم الأساسي بعد أن اكتملت كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لها. وفيما يلي جدول امتحان شهادة التعليم الأساسي للعام مايو 2022.

الأحد 22-5-2022 – المادة: اللغة الانجليزية ، الزمن: ساعتان ونصف. الاثنين 23-5-2022 -المادة: أساسيات التربية التقنية ، الزمن: ساعة ونصف.

الثلاثاء 24-5-2022- المادة: القرآن الكريم والتجويد ، التربية المسيحية ، الزمن: ساعة ونصف.

الأربعاء 25-5-2022 – المادة: الرياضيات ، الزمن: ساعتان.

الخميس 26-5-2022 – المادة: نحن والعالم المعاصر، الزمن: ساعة ونصف.

السبت 28-5-2022 -المادة: اللغة العربية ، الزمن: ساعتان ونصف. الأحد 29-5-2022 -المادة: العلم في حياتنا ، الزمن: ساعة ونصف. الاثنين30-5-2022 – المادة: الفقه والعقيدة ، الزمن: ساعة ونصف. تبدأ جلسات جميع الامتحانات عند الساعة الثامنة صباحا.

سونا