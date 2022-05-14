العدل والمساواة: نسعى للتحول إلى حزب سياسي





قال مستشار رئيس حركة العدل والمساواة عبدالعزيز عشر ان الحركة ظلت منذ تاسيسها تعمل بصورة مستمرة للدخول الى عالم السياسة خاصة بعد توقيع اتفاق السلام بجوبا مؤخرا بين حركات الكفاح المسلح والحكومة.

وأضاف عشر بحسب (سونا) ان الحركة وضمن دستورها هي حركة سياسية منذ تاسيسها فقط، مشرا إلى ان الذي دعاهم لحمل السلاح هو السلطات التي كانت تهمش السودانيين، مضيفا ان هناك خطط وضعت وتم تاسيس مكاتب من اجل الاستعداد لخوض الانتخابات في اي وقت.

وقال ان الحركة لديها كوادر مؤهلة وهي حركة قومية تسعى إلى ازالة التهميش عن كل ابناء الوطن حتى يسهموا في بنائه، مناشدا كل السودانيين بضرورة التوحد من اجل النهوض بالسودان.

صحيفة الصيحة