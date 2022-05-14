دقلو يهنئ محمد بن زايد بتوليه رئاسة دولة الامارات





هنأ نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على انتخابه من المجلس الأعلى لاتحاد دولة الامارات العربية المتحدة رئيسا للبلاد.

وأكد دقلو في تغريدة على حسابه بموقعى التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر “، اليوم السبت، ثقته في تولي سمو الشيخ محمد بن زايد قيادة بلاده، وقال إنه سيعزز من مكانتها بين الأمم ويسهم في المزيد من الوحدة والنماء والازدهار لشعبه.

وبعث نائب رئيس مجلس السيادة، تهانيه لشعب الإمارات متمنيا التوفيق للقيادة الجديدة لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم وتمتين أواصر الأخوة والتعاون بين الشعب السوداني والاماراتي وشعوب المنطقة كافة.

وكالة سونا