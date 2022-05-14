الحزب الشيوعي يرفض دعوة للاجتماع مع الآلية الثلاثية





أعلن الحزب الشيوعي رفضه دعوة لعقد اجتماع مع الآلية الثلاثية للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإيقاد.

و أوضح الحزب في رسالة للآلية رداً على الدعوة أنه ليس هناك سبب جديد للاجتماع مع الآلية مشيرةً إلى أنها أوضحت في اجتماع سابق موقفها من جهود الآلية للتفاوض المباشر بين القوى السياسية والانقلاب العسكري وقوى سياسية كانت شريكة للمؤتمر الوطني حتى سقوط سلطته في أبريل 2019.

و أشار إلى أن الدعوة جزء من خطة للتفاوض غير المباشر بعد أن فشلت جهودها للتفاوض المباشر.

و أضاف “وبالنسبة لنا في الحزب الشيوعي السوداني فنحن متمسكون بعدم التفاوض مع السلطة الإنقلابية ومع المؤتمر الوطني وحلفائه”.

و قالت إن تعامل الآلية مع القضية السودانية كأزمة بين القوى السياسية و العسكر ينبغي حلها بالتفاوض خطأ متهمةً إياها بتأييد الإفلات من العقوبة في الجرائم و الانتهاكات التي تعرض لها الثوار.

باج نيوز