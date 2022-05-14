قصة تعود للعام 2014.. بالصورة: إمام مسجد بالسعودية يكرّم طفل سوداني لأمانته بتسليم مبلغ مالي كبير





قام إمام وخطيب جامع الهادي بأم الحمام، بالعاصمة السعودية الرياض، بتكريم طفل سوداني في السابعة من عمرة؛ ذلك بعدما اخترق صفوف المصلين وسلم الإمام مبلغاً كبيراً من المال عثر عليه بأحد الشوارع.

وأوضح الإمام خلوفة الأحمري لـ”سبق”: “فوجئت بعد صلاة العشاء بطفل صغير يشق الصفوف حتى جلس بين يدي ثم همس في إذني قائلاً: “أنا لقيت فلوس ولازم ترجع لصاحبها”، فقلت له: “أين هي؟”، فقال: “في جيبي”، ثم أخرج مبلغاً كبيراً من المال في حقيبة صغيرة.

وقال إمام المسجد: “آثرنا تكريم الطفل الرائع الذي أبت نفسه أن تتلطخ بالمال الحرام على صغر سنة”، مشيراً إلى أن هذا الفعل رسالة لكل أب لتربية ابنه وزرع قيم الإسلام فيه، ورسالة لكل مسؤول أو موظف مد يده على مال حرام أن يعيده لمكانه خيرًا له.

يُذكر أن هذه القصة المتداولة حديثاً بوسائل التواصل، تعود إلى تاريخ 14نوفمبر من العام 2014.

متابعات: (كوش نيوز)