بالصورة.. دعوة إلى حفل تخريج طلاب جامعة القرآن الكريم تحييه المطربة “مروة الدولية” يثير الجدل على منصات التواصل





أثارت رقعة دعوة إلى حفل تخريج طلاب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، تحييه المطربة “مروة الدولية” الجدل على منصات التواصل.

وأظهرت رقعة دعوة إلى زفة خريجي جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام، بمنتزه المقرن العائلي، تحييه المطربة “مروة الدولية”، استهجانا في أوساط رواد التواصل الاجتماعي، بوصفهم طلاب جامعة تعد منارة للقرآن والعلوم الإسلامية، تخرج طلابها بإيقاع (قونة) وفق وصفهم.

وتهدف جامعة القرآن الكريم بالسودان، إلى تخريج متخصصين في علوم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والإنسانية يربطون بين واقع الحياة وبين العلم والعمل، وتوسيع أفاق البحث العلمي المتصل بالقرآن الكريم والعلوم الإسلامية والإنسانية.

الخرطوم: (كوش نيوز)