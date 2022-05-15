بالفيديو: فنانة شهيرة تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة عقب ظهورها .. شاهد ما إرتدته وأثار الدهشة





داول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة توته عذاب تقدم فاصل رقص على أنغام أغنية “أولاد العرب”.



وبحسب ماشاهدت محررة( كوش نيوز ) ظهرت توته عذاب مرتدية كمية هائلة من قطع الذهب التي أدهشت بها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت الدهشة وسط جمهورها.

عدد من التعليقات التي جاءت مصاحبة للفيديو عقب مشاهدته والتي كان من أبرزها تعليق أحد المتابعين” شكلو الحظ ضرب معاك “.

الخرطوم:(كوش نيوز)