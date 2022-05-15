شاهد بالفيديو.. المطربة “إنصاف مدني” تفاجىء فتاة متصلة: لو ما (مُرطبة) بجيك واحد (مقطع)





فاجأت المطربة السودانية “إنصاف مدني”، فتاة متصلة أثناء مقابلة إذاعية على الهواء مع راديو هلا، تتمنى إحياء حفل زفافها، بقولها انت مُرطبة؟ أجابتها بلا، قالت لو ما (مُرطبة) بجيك واحد (مقطع) القروش بتمشي محل القروش، مضيفة دا ما إحباط لكن العرس بقى صعب، نحن ذاتنا بقينا غالين بالدولار.

وبشأن مزاجها في الغناء بالحفلات قالت “مدني” بأنها تسعد بالجمهور المتفاعل معها، وليست النساء المرصوصات زي الخبيز خالفات كراعهن.



وحول “النقطة” قالت إنصاف النقطة في حفلات المزارع حفلات الخرطوم دي “ضاربة”، مضيفة النقطة دي ذاتها الناس ظالمننا فيها، الواحد ينقط 5 ألف فكة، يقولوا ليك نقط 50 ألف.

الخرطوم: (كوش نيوز)