البرهان يعود من الإمارات بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة





عاد إلى البلاد، مساء السبت، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يرافقه عضو المجلس، مالك عقار إير، ووزير الخارجية المكلف، الاستاذ علي الصادق، بعد تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

وكان فى إستقباله والوفد المرافق له، بمطار الخرطوم، الفريق الركن محمد الغالى يوسف، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.

الخرطوم 14-5-2022 (سونا)