تحقيق يكشف حقائق حول زيادة استهلاك الكهرباء





شَكَا مُواطنون من أزمة “صرف زائد” في استهلاك الكهرباء، وارتفاع أرقام الشراء مع زيادة التعرفة الكبيرة.

وأشاروا في تحقيق لـ(الصيحة) إلى سرعة انتهاء الرصيد من عدّادات الكهرباء بعد يوم أو يومين من الشحن، قاطعين بعدم وجود استهلاك جراء برمجة القطوعات التي تتعدى أربع ساعات في اليوم. وشكك البعض في حجم “الكيلو واط”، مطالبين بضرورة توضيح ما يحدث.

فيما أوضح مصدرٌ مُختصٌ في الكهرباء، أن المشكلة في الزيادة التي شهدتها أسعار الكهرباء مؤخراً، الأمر الذي لم يستوعبه (90%) من المواطنين.

صحيفة الصيحة