في أول تعاون فني بينهما .. مهاب عثمان يلحِّن لعمار فرنسي





خاض المطرب الشاب مهاب عثمان، تجربة التلحين وقدَّم أغنية جديدة لزميله الفنان عمار فرنسي، تحمل عنوان (الفقد واحد) من كلمات محمود الجيلي، وأبدى فرنسي، سعادته بالتعاون مع مهاب الذي كشف عن موهبة جديدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأغنية حظيت بإعجاب عدد كبير من المختصين في مجال الموسيقى الذين شاركوا في توزيع الأغنية موسيقياً، آملاً أن تنال إعجاب جمهور المستمعين، وقال عمار فرنسي: إن هذا التعاون يجسِّد المحبة والتعاون الذي يجمع المطربين الشباب ويعمِّق العلائق بينهم.

صحيفة الصيحة