الطرق والجسور بالخرطوم تؤكد مواصلة نظافة مصارف المياه والطرق





تتواصل أعمال نظافة وتطهير مصارف المياه إنفاذا لخطة الخريف، إذ تقوم إدارة مصارف المياه بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه فرع محلية الخرطوم بأعمال نظافة وتطهير مصارف وسط الخرطوم وهي “مصرف السكة الحديد ومصرف كركر إلى جانب مصرف الاستراتيجية”.

وأفاد المهندس محمد طه مدير مصارف مياه محلية الخرطوم أن هذه المصارف هي عبارة عن مسار لمصرف واحد يعمل على تصريف مياه منطقة السوق العربي وشارعي علي عبداللطيف والطابية، إضافة إلى منطقة السكة الحديد وتقاطع الأسنان وموقف كركر، مؤكداً على إستدامة عملية النظافة والتطهير بقطاعات تلك المصارف، مشيراً إلى أن العمل يجري الآن في الترتيب لتكملة معالجة “قطغية” شارع الحرية مع شارع 39 وذلك بعد الانتهاء من معالجة “قطعية” تقاطع الأسنان.

وفي ذات الاتجاه أوضح المهندس أيمن حسن مدير قطاع أمدرمان الكبرى أنه وبالتعاون مع محلية أمبدة تقوم الهيئة بأعمال نظافة شارع أمبدة الردمية.

مبيناً أن أعمال نظافة الطرق شملت طريق الواجهة وطريق الثورة بالنص بالتعاون مع محلية كرري، إضافة إلى شارع الملازمين وشارع البدوي بمحلية أم درمان ،مؤكداً أن التعاون مع محليات أمدرمان الكبرى سيؤدى الى نتائج ملموسة فى أعمال نظافة وصيانة الطرق.

سونا