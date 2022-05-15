(البجا) يعقد اجتماعًا طارئًا ويحذر من إعادة الاقتتال بالبحر الأحمر





حذر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، من مغبة إعادة الاقتتال القبلي في ولاية البحر الأحمر، واعتبر مشاركة والي الولاية في محفل بمدينة بورتسودان استفزازًا صارخًا وجريمة نكراء.

وعقد مجلس البجا، اجتماعًا طارئًا، السبت، لمناقشة احتفالية أقيمت في قاعة السلام بالمدينة بتشريف والي الولاية لمبادرة أهلية خاصة بدعم مشروع مياه الولاية.

واعتبر المجلس ما حدث بأنه يعد استفزازًا صارخًا وجريمة نكراء تمت بحضور الوالي.

وقال المجلس في بيان :” كان المحفل محاولة لإعادة الفتنة والاقتتال للولاية وذلك لقيام الوالي بالمشاركة والدعم وتشريف فعالية أقامها شخص متهم في قضايا جنائية، تتعلق بالمسار المرفوض وهو شخص ملاحق من قبل لجنة أمن الولاية في بلاغات مخالفة أمر طوارئ “.

وأضاف :” كان هذا الشخص رئيسًا للجنة الحشد للقاء المرفوض الذي صنع تلك الأحداث الدامية ببورتسودان في نوفمبر عام 2019 التي كانت سببًا في الفتنة والاقتتال القبلي بإقامة لقاء جماهيري تسبب في قتل عدد من الأبرياء”.

وأكدالمجلس في بيان دعمه لكل المبادرات الشعبية والرسمية التي تسعى لمعالجة مياه الولاية

صحيفة السوداني