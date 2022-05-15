بعد الهجوم عليها بسبب زيها في حفل زواج شقيقها ووصفه بالفاضح إيمان لندن توضح : ما ارتديته من زي ترتديه البنات في الحفلات .. الموضوع عادي





أوضحت الفنانة أيمان لندن أن ما أردته من زي في حفل زواج شقيقها كان عاديًا ولا يحتاج لكل هذه الضجة وذلك بعد تداول صور من الحفل في مواقع التواصل والهجوم عليها، وقالت لندن لـ(كوكتيل) : (حقيقي أصبت بالدهشة والصدمة في آن واحد من الهجوم غير المبرر بسبب الزي الذي كنت ارتديه في الحفل ووصفه بالفاضح ، ما اريد توضيحه المناسبة هي زواج شقيقي بمعنى مناسبة بيت وما ارتديته من أزياء ترتديه أغلب الفتيات والنساء في حفلاتهن وربما أكثر من ذلك لذا أرى ان الموضوع عادي جدًا ولا داعي للهجوم والتصنيفات (ده فاضح وده ساتر)

اختتمت حديثها بتساؤل : ( الناس ماشايفة البنات بتلبس كيف في الاعراس ولا شنو؟).

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني