الإرصاد: توقعات بمحافظة درجات الحرارة على قيمها المرتفعة بمعظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى على قيمها المرتفعة في معظم أنحاء البلاد ، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء واسعة من ولاية البحر الأحمر، شمال وشمال غرب البلاد .

وتوقعت وحدة الإنذار هطول أمطار رعدية في كل من الجنينة ، نيالا ، رشاد ،الدمازين وكادقلي ، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية النيل الأزرق ، جنوب وغرب كردفان وجنوب وغرب دارفور.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحرار ي ، ويمر الفاصل المداري بشمال كسلا و جنوب شندي ماراً بالخرطوم و شمال الأبيض ، الفاشر والجنينة .

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا فى كل من أبوحمد، بورتسودان،عطبرة ،شندي ،كسلا وحلفا الجديدة ، ويتعرض وادى حلفا ، شلاتين حلايب ودنقلا لأتربة مثارة، فيما تنشط حركة الرياح فى كريمة والخرطوم ، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من الدويم ، ودمدني ،القضارف،أبونعامة ، زالنجي ،الضعين وبابنوسة .

وتوقعت أن يتعرض الطقس لزخات خلال فترة الليل في كل من سنار ، الأبيض ، كوستي وأم بنين، ويتعرض لزخات نهارية في كل من الفاشر والنهود.

سونا