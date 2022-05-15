الحكومة تبيع المخزون الاستراتيجي للذرة لمنظمة دولية





كشفت مصادر متعددة لـ(الحراك)، عن معلومات خطيرة، حول بيع الحكومة متمثلة في البنك الزراعي للمخزون الاستراتيجي للدولة من الذرة إلى برنامج الغذاء العالمي، بغرض تصديره إلى دولة جنوب السودان، وبرر البنك بحسب المصادر اقدامه على الخطوة للحصول على الدولار لجهة أن الدولة في حاجة ماسة للعملات الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية. واعتبرت ذات المصادر أن هذه الخطوة وراء ارتفاع أسعار أردب الذرة لأول مرة إلى (40) ألف جنيه بدلاً عن (15) ألف جنيه بزيادة بلغت (150%)، وقالت المصادر إن الشعب السوداني مقبل على أزمة في الغذاء وسنوات عجاف خصوصاً مع ما وصفته برفض وتعنت وزير المالية شراء القمح من المنتجين، فيما وصفت المصادر بيع قوت الشعب السوداني إلى جهات اجنبية تصرف في غاية الغباء ويؤكد عدم وجود حكومة مسؤولة.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي