الحصول على النتائج الأولية: التحقيقات تكشف أن البنزين غير مطابق للمواصفات





تحصلت (المصادر) السياسي على معلومات جديدة بشأن البنزين الملوث، وكشفت التحقيقات الأولية بأن البنزين غير مطابق للمواصفات والمقاييس. وقال رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك، د. نصر الدين شلقامي، إن نتائج التحقيقات الأولية أكدت بأن البنزين غير مطابق للمواصفات والمقاييس، بحسب الشكاوي التي وصلتهم من المواطنين بالجهاز حاملين معهم عينات من البنزين الذي ألحق اضرارا بالغة بالسيارات وتعطلت بعضها ورفضت (التدويرة). وكشف عن تسليم عينات من البنزين إلى نيابة حماية المستهلك بغرض الفحص بالمعامل الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ..

وفي ذات السياق كشف شلقامي، عن وجود (غش جديد) في غاز الطهي لبعض الشركات، وقال إنه يتمثل في نقص كبير بأوزان الأسطوانات، عازياً ذلك لوجود أوساخ داخل الأسطوانة لعدم تنظيفها، إضافة إلى وجود مشكلة أخرى ناتجة من عدم مساواة المكونات المضافة أثناء خط بعض أنواع الغاز، وأضاف: هذه العملية تسببت في تسريب الغاز من الأسطوانة بصورة أسرع.

الخرطوم-أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي