شاهد بالصور.. هبوط طائرة أصغر طيار في العالم بمطار مروي شمالي السودان





هبطت صباح الأحد بمطار مروي بالولاية الشمالية طائرة أصغر طيار في العالم الشاب “ماك رذرفورد” البالغ من العمر ستة عشر عاماً وحُظي باستقبال كبير من إدارة المطار ومدرسة أجنحة السماء، وسيقضي ليلته اليوم الأحد بمروي ويصل صباح الإثنين إلى مطار الخرطوم.

وفي مارس بدأ مارك بطائرة تمت صناعتها خصيصاً له جولة حول العالم حيث يسعى لتحطيم الرقم القياسي العالمي لاصغر شخص يجوب العالم بطائرة، ويتوقع أن تستمر جولته إلى بدأت من بلغاريا بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

مروي:طيران بلدنا

