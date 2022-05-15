مناوي: “حوارات الغرف المغلقة لا تبني وطن”





قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن الحوارات داخل الغرف المغلقة لا تبني وطناً، وشدّد على أهمية الحوار من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وأضاف أن السودان يجب أن يبنى وفقاً للأعراف والتقاليد السودانية، ودعا الفرقاء السياسيين للجلوس في طاولة واحدة للحوار، وتابع “الفاشية والنازية لا تبني وطن وهي عنوان للحرب ونحن لا نريد الحرب”.

وأكد مناوي لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بساحة الحرية بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور اليوم، أن مطالب مواطني الولاية المتمثلة في الطرق ودعم الخدمات الصحية والتعليمية واجبة التنفيذ.

وأشاد بالمؤسسات الخدمية التي أنشئت إبان الحكومة الماضية، وامتدح دور وزير الصحة الاتحادي الأسبق بحر أبو قردة، وقال “لابد أن نشكر الناس”، وأضاف “نحن لا نزيل آثار الناس ولكن نزيل آثار الاحتراب والعنف وخطاب الكراهية”، داعيا الجميع للتعايش السلمي والمصالحة وتناسي المرارات.

وأكد حاكم دارفور، سعي حكومة الإقليم لإيجاد بدائل للكهرباء وتوقيع عقودات مع شركات للطاقة الشمسية، معلناً مساهمته في تأهيل شبكة مياه الضعين.

يذكر أن مناوي تبرع بمبالغ مليونية لعدد من المؤسسات بشرق دارفور بجانب فئات المرأة والشباب بالولاية.

صحيفة الصيحة