تأهّب في مجلس السيادة السوداني لاستقبال”نياس”





بحسب ما أشار إعلام مجلس السيادة، الأحد.

يتأهب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، لاستقبال شيخ الطريقة التيجانية بالسنغال رئيس الاتحاد الإسلامي الإفريقي الخليفة محمد الماحي إبراهيم نياس.

والأحد، أطّلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبد الجبار المبارك، على الترتيبات والاستعدادات لاستقبال الخليفة محمد الماحي إبراهيم نياس، برفقة الشيخ الماحي سيسي وعدد من العلماء والمشائخ.

ومن المقرّر وصول الوفد إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأثنين.

وقالت سلمى بحسب إعلام مجلس السيادة، إنّ الطرق الصوفية تقوم بدورٍ كبيرٍ في بسط الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي ونشر ثقافة السلام، بتوسيع قاعدة المشاركة الدينية بين كافة المكوّنات للوصول إلى رؤية موّحدة.

باج نيوز