شاهد بالفيديو: الإعلامية ملاذ ناجي تكشف المثير عن خلافها مع الفنانة فاطمة عمر والسر في البوست الذي أثار الضجة وقامت بحذفه





كشفت الإعلامية ملاذ ناجي التي تقدم برنامج إعترافات على شاشة قناة البلد الكثير والمثير فيما يتعلق ببرنامجها المثير للجدل.



وبحسب ماشاهدت محررة( كوش نيوز ) ذكرت ملاذ إن الفنانة فاطمة عمر أصبحت تنتقد برنامجها في عدد من” القروبات” الأمر الذي جعلها تنزعج وتقوم بكتابه بوست على صفحتها بموقع “فيسبوك” ردا عليها ولكن سرعان ماقامت بحذفه بعد أن طلب وجه لها من قبل عدد من الصحفيين الكبار المتواجدين معها على صفحتها.

الخرطوم :(كوش نيوز)