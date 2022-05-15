بالفيديو: عقب عقد قرانه بالسودان ..أصدقاء العريس يحتفون بصديقهم بطريقة جميلة.. شاهد ما فعلوه وأثار الإعجاب وسط منصات التواصل





أظهر مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الإجتماعي لحظة توثق إحتفاء أصدقاء عريس سوداني مقيم بالخارج تم عقد قرانه بالسودان في غيابه بحضور أسرته وأقاربه.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) إحتفي أصدقاء العريس بطريقة جميلة نالت الإعجاب بمنصات التواصل حيث قاموا بالتجهيز لإعداد مناسبة صغيرة مثل التي تفعلها الأسر السودانية عند دخول إبنها للقفص الذهبي فرحا وابتهاجا به لكونه انتقل من مرحلة إلي أخري.

ولكن مااظهره الفيديو يدل على الترابط بين السودانيين المقيمون بالخارج والإحساس بروح الأسرة الواحده.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)