شاهد بالفيديو.. حفل زواج سوداني بإثارة “التراب” على رؤوس الحضور يثير الدهشة على منصات التواصل





أثار حفل زواج سوداني بإثارة “التراب” على رؤوس الحضور الدهشة على منصات التواصل، بالسلوك الغريب الذي وثقة مقطع فيديو على تيك توك.

وقالت صفحة قناة العربية: ما تراه ليس عاصفة ترابية، بل هو حفل زواج، ودرجت العادة على إثارة التراب في حفلات الزواج ببعض مناطق السودان دلالة على التباهي وفرط الرجولة حسب المعتقد.



والعزف على الربابة والعرضة، بحسب أحد المعلقين، من تراث قبائل البطانة، والتي تشمل منطقة واسعة من ربوع السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)