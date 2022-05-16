شاهد بالفيديو.. بشورت قصير الراقصة السودانية اليمنية “اية افرو” تشعل فيسبوك وتثير ضجة كبيرة





اشعلت الراقصة السودانية اليمنية “ايه آفرو” بفيديوهات قصيرة وهي ترتدي شورت قصير وأزياء رياضية لكل من فريقي الهلال والمريخ السوداني صفحات التواصل الإجتماعي.



وبحسب متابعات (كوش نيوز) إشتعلت الميديا عقب تداول فيديوهات وصور المودل أيه آفرو وإنهمرت التعليقات على فيسبوك البعض يتغزل في جمالها وكتبت الناشطة على مواقع التواصل شادية عمر (والله يا اخواني اي زول لامني على اني ابديت اعجابي بآية افرو معاكم حق … والله طلع عندكم بعد نظر .. واني اعتذر ).

وأضافت شادية بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (ما بين رقيص ومشنكش ومركش لشورت وشوقر دادي .. والله الجاتنا تختانا)

الخرطوم (كوش نيوز)

