الحج والعمرة: ماورد في بعض وسائط الإعلام عن تكلفة الحج من السودان غير صحيح البتة





أوضح المجلس الأعلى للحج والعمرة أن الترتيبات المتعلقة بإعمال حج هذا العام 1443 هـ تسير وفق ما هو مخطط لها .

وقد قطعت اللجان المكلفة بذلك شوطا كبيرا بالسودان والمملكة العربية السعودية ومن المؤمل ان تفرغ من أعمالها نهاية الإسبوع الحالي بإذن الله.

وأعلن المجلس في بيان اصدره الاحد أن الشروط والإجراءات والتكلفة المالية التي سيدفعها الحاج ستعلن خلال مؤتمر صحفي بعد إجازة السياسات والترتيبات النهائية وذلك في غضون الإسبوعين القادمين.

وأشار المجلس أن ماورد في بعض وسائط الإعلام عن تكلفة الحج غير صحيح البتة داعين المواطنين الراغبين في أداء الفريضة الإسراع في إستخراج جوازات السفر وإجراء عمليات التطعيم وفق الإشتراطات الصادرة من وزارة الصحة الاتحادية.

الخرطوم 15-5-2022 (سونا)