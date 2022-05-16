شاهد بالفيديو.. حرارة الطقس تصيب “ندى القلعة” بضيق في التنفس خلال حفل غنائي مباشر وسرقة آيفون أثناء التدافع لتصويرها





عكرت حرارة الطقس مزاج المطربة الشهيرة “ندى القلعة” في حفل غنائي مباشر، مساء اليوم الأحد بإحدى صالات الخرطوم، ما أدى إلى إصابتها بضيق في التنفس، وفق ما نقلت (كوش نيوز).



ووثق بث الحفل المباشر، تضجر “القلعة” من تدافع المئات من الحضور نحو المسرح، مما زاد من ارتفاع حرارة الطقس، وبدت القلعة مستنجدة لطلب الهواء بعد شعورها بضيق في التنفس.

وأدى تدافع الجمهور الغفير لتصويرها وتوثيق الحفل بهواتفهم، إلى نشل هاتف أحد المدعوين “الآيفون” من بين الزحام، وأطلقت مناشدة عبر مكبر صوت لإعادته، والتهديد بالرجوع إلى كاميرا المراقبة، لمعرفة السارق.

الخرطوم: (كوش نيوز)