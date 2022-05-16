بالفيديو.. رجل” ينبح “بعد إصابته بداء الكلب والمراكز الصحية ترفض استقباله





رفضت المراكز الصحية في سوريا استقبال رجل أصيب بداء الكلب في ريف الرقة بمنطقة الدبسية، بحسب روسيا اليوم.

وكان نشطاء في سوريا تداولوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت رجلا داخل شاحنة وتظهر عليه علامات المرض.

وأظهر الفيديو صوت رجل يسأل المريض عن اسمه إلا أن هذا الأخير لا يرد بالكلام وإنما بـ”النباح”.

وكشف عن قيام أحد الأشخاص بالصراخ على امرأة ترافق المريض ويأمرها بالصمت، فيما أكد شخص آخر أنه طبيب ولن يعطي المصاب بداء الكلب إبرة، مطالبا المرأة بأن تأخذه إلى مستشفى الرازي بحلب.

صحيفة المرصد