والي الخرطوم يستنجد بمدير الجمارك لإيجاد حل عاجل لعربات “بوكو حرام”





طالب والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر، بالتدخل لوضع حل للعربات الغير مقننة (بوكو حرام)، مؤكداً أن عربات (البوكو) تحتاج لتدخل يحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، مشدداً على أنها تمثِّل إحدى أدوات الجريمة ولابد من وضع معالجة عاجلة لها.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم، انطلاق فعاليات اسبوع المرور العربي بكافة ولايات البلاد.

وحيا والي الخرطوم المكلف، جميع منسوبي الشرطة المنتشرين بكافة ربوع البلاد لتحقيق الأمن والاستقرار، وامتدح الدور الكبير الذي تقوم به شرطة المرور في سبيل تحقيق السلامة المرورية في ظل طرق متدهورة، وأشار إلى أن كل من ينظر للطرق بولاية الخرطوم يحمل هما لها، وكشف عن توجيه الشركة المشيدة بشارع المك نمر بضرورة تكملة إنشاء أجنحة بالكبري للمساهمة في الحد من الازدحام المروري، كما كشف عن جهود جبارة لتكملة سفلتة المسار الثالث بكبري النيل الأزرق الذي يربط بين الخرطوم وبحري، وأفصح عن استئناف العمل بكبري الدباسين بعد (10) سنوات من التوقف بعد سداد مبالغ استكماله، وأكد أن حكومته تسعى لإنشاء انفاق بمناطق الازدحام المروري وانارة كافة الطرق بولاية الخرطوم.

من جانبه، قال مدير عام قوات الشرطة بالإنابة الفريق حقوقي مدثر علي عبد الرحمن، إن اسبوع المرور العربي يأتي هذا العام يحمل شعار (مرور آمن ومتطور)، وهو يحث الجميع على الانتباهة للسلامة المرورية ومتطلباتها، وأكد اهتمام رئاسة قوات الشرطة ببرامج الإدارة العامة للمرور التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية وتطوير وتحديث أنظمة الرقابة المرورية وفق معايير متقدمة ومتطررة تضاهي العالم من حولهم، موضحاً بأن قوات الشرطة تولي اهتماما ببرامج تحديث اصدار رخص القيادة والترخيص، داعياً كافة قطاعات المجتمع بالتأكد من سلامة مركباتهم وصلاحية ترخيصها.

الخرطوم– محمد موسى

صحيفة الصيحة