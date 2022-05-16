وزير الداخلية السوداني يكشف أسباب زيارة القاهرة





يشير عنان إلى أنّ الزيارة تهدف إلى حرص السودان تبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية.

بحث وزير الداخلية السوداني عنان حامد محمد عمر، مع نظيره وزير الداخلية المصري محمد توفيق، التعاون بين البلدين وأساليب تعزيزها لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

ومؤخرًا، استقبل وزير الداخلية المصري محمد توفيق، نظيره وزير الداخلية السوداني والوفد المرافق، خلال زيارته إلى مصر العربية.

وأوضح وزير الداخلية السوداني عنان حامد، بحسب المكتب الصحفي، الأثنين، أنّ زيارة مصر تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين، مؤمنًا على اهتمام وحرص السودان على تبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءاة في كافة مجالات العمل الأمني.

وأردف” نتطلّع إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة”.

باج نيوز