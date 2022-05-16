شاهد بالصور.. شقيقة فنانة سودانية شهيرة تقتحم الوسط الفني وتلفت الأنظار بجمالها الملفت وإطلالتها الساحرة ومتابعون: (من اليوم انتي بس العذاب)





اشتعلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بصور لفنانة سودانية صاعدة خطفت الأضواء في أول إطلالة شهيرة لها على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن النجمة الصاعدة هي شقيقة إحدى الفنانات السودانيات الشهيرات وحملت نفس اسم الشهرة.

حيث أكدت الصفحات التي قامت بتداول الصور أن الإطلالة الساحرة هي للفنانة رحاب عذاب شقيقة الفنانة المعروفة عوضية عذاب.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد نجحت رحاب في خطف الأضواء بصورها وأجمع المعلقون على الصور أن الفنانة تملك جمالاً ملفتا.

وتغزل الكثير من المعلقين في المطربة الصاعدة وذلك بفضل إطلالتها الجميلة, حيث كتب أحد المعلقين متغزلاً (من اليوم مافي عذاب غيرك انتي بس العذاب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين