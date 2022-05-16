مرضى غسيل الكُلى بنيالا: حياتنا مهددة





اشتكى مرضى غسيل الكُلى بنيالا بولاية جنوب دارفور من توقف المركز عن العمل، الأمر الذي يهدد حياتهم. وقال عدد من المرضى ومرافقيهم بمستشفى نيالا التخصصي لـ(السوداني) صباح اليوم، إن عدد الماكينات غير كافية وحالتهم في خطر كبير.

فيما نفت د. نمارق آدم بشر، توقف المركز عن العمل، منوهة إلى أن هناك نقصاً في عدد الماكينات التي يتردد عليها (150) مريضاً يومياً، بالإضافة إلى الحالات الطارئة، مشيرة إلى أن عدد الماكينات الموجودة الآن (13) ماكينة ويحتاجون إلى (10) ماكينات جديدة.

منوهة إلى وجود مطالبات بطرف أمانة حكومة الولاية، وهي استحقاقات العاملين بالمركز، من المفترض أن تصرف من شهر مايو ولكن لم يصرف حتى الآن، والعاملون يطالبون بحقوقهم.

وأضافت: “علمت أن المبلغ تم التصديق به، لكن هناك بعض الملاحظات من المراجع وهم في انتظار الوالي لحل الإشكال”.

ووقفت (السوداني) على حجم النفايات الطبية المكدسة بجوار مركز غسيل الكُلى، الأمر الذي اشتكى منه المرضى ومرافقوهم.

نيالا: محجوب حسون

صحيفة السوداني