شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يتزوج من حسناء إيطالية وأصدقاء العريس يصيبون أهل العروس و (الخواجات) بـــ(الخلعة) بسبب احتفالهم به





تداولت صفحات شهيرة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو لزفة عريس سوداني من حسناء إيطالية حسبما ذكروا.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تمت مراسم الزواج بايطاليا وفقاً لما أوردته الصفحات, وظهر العروسان في كامل سعادتهما.

حيث تمت الزفة بحضور أهل الزوجة وأصدقاء العريس السوداني الذين خطفوا الأضواء بسبب طريقة إحتفالهم بإبن جلدتهم.

حيث ظهرت أصواتهم عالية وهم يهتفون للعريس على الطريقة السودانية الشهيرة (أبشر يا عريس أبشر) في مشهد تقشعر له الأبدان.

وحظي المقطع بتفاعلات كبيرة وتعليقات تتمنى للعريس السوداني حياة زوجية موفقة مع عروسته الإيطالية, بعض المعلقين مازحوا أصدقاء العريس بسبب طريقة إحتفالهم به, حيث كتب أحدهم (خلعتوا الخواجات أهل العروس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين