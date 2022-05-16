شاهد بالفيديو.. فاصل من الرقص الجنوني بين الفنان صلاح ولي وعريس سوداني وناشطة تبدي اعجابها وتعلق: (العريس الفرفوش رزق..الله يديني واحد زيك)





تصدر مقطع فيديو للفنان السوداني المثير للجدل صلاح ولي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداول على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة الفنان صلاح ولي وهو يقدم فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالجنوني مع عريس في ليلة فرحه حسبما أكد ناشرو المقطع.

الفيديو حصد مئات التعليقات ما بين ساخر ومعجب ومنتقد, ولكن التعليق الأبرز كان من إحدى الناشطات التي كتبت معجبة بتفاعل العريس: (العريس الفرفوش رزق..الله يديني واحد زيك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين