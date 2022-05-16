القوة الناعمة تخرج عن صمتها.. ميلانيا ترامب: سنعود إلى البيت الأبيض





لمحت سيدة أميركا الأولى السابقة ميلانيا ترامب، إلى “عودة قريبة محتملة” إلى البيت الأبيض.

وقالت ميلانيا ترامب في مقابلتها الأولى بعد خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، مع شبكة فوكس بثت صباح الأحد: “أعتقد أننا حققنا الكثير في 4 سنوات من إدارة ترامب”.

وحول إمكانية العيش في البيت الأبيض مرة أخرى، أجابت ميلانيا ترامب بثقة “لا تقل ذلك مستحيلاً”

وكانت تقارير سابقة أكدت نية دونالد ترامب بالترشح لولاية ثانية، في انتخابات الرئاسة عام 2024.

وتحدثت ميلانيا ترامب في مقابلتها بحسب سكاي عربية نقلاً شبكة فوكس، عن عدم ظهورها على غلاف مجلة فوغ خلال فترة وجودها في البيت الأبيض، وهو تقليد عمره عقود، تم استئنافه العام الماضي عندما وضعت المجلة السيدة الأولى جيل بايدن على غلافها.

وقالت: “إنهم منحازون ولديهم ميول إعجاب وكراهية، وهذا واضح جدا”.

وحول رأيها عن واقع الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، قالت ميلانيا ترامب: “أعتقد أنه من المحزن رؤية ما يحدث، إذا نظرت بعمق في الأمر”.

وتعتقد ميلانيا ترامب: ” أن الكثير من الناس يكافحون ويعانون وما يحدث في جميع أنحاء العالم أيضًا. لذلك من المحزن جدًا أن نرى ذلك وآمل أن يتغير بسرعة”.

صحيفة البيان