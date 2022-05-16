شاهد بالفيديو.. أموال النقطة و (الضحاكات) تبرد الجو وتلطفه على الفنانة ندى القلعة خلال الحفل الذي شهد أحداثاً كثيرة ومثيرة





شهد حفل أحيته المطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) أحداثاً كثيرة وذلك بعد نشر تفاصيله عبر مقاطع فيديو أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد عكرت حرارة الطقس مزاج المطربة الشهيرة “ندى القلعة” في حفل غنائي مباشر، مساء اليوم الأحد بإحدى صالات الخرطوم، ما أدى إلى إصابتها بضيق في التنفس.

كما تضجرسيدة الغناء السوداني من تدافع المئات من الحضور نحو المسرح، مما زاد من ارتفاع حرارة الطقس، وبدت القلعة مستنجدة لطلب الهواء بعد شعورها بضيق في التنفس.

وأدى تدافع الجمهور الغفير لتصويرها وتوثيق الحفل بهواتفهم، إلى نشل هاتف أحد المدعوين “الآيفون” من بين الزحام، وأطلقت مناشدة عبر مكبر صوت لإعادته، والتهديد بالرجوع إلى كاميرا المراقبة، لمعرفة السارق.

ولكن بعض أن عادت الفنانة للغناء وإكمال الحفل بصورة طبيعية صعد أحد الحاضرين للمسرح وقام برمي أموال النقطة على “القلعة” التي تجاوبت مع النقطة بالابتسامة التي كانت واضحة.

وكتب أحد المعلقين على اللقطة بحسب ما رصدت محررة موقع النيلين: (أموال النقطة والضحاكات برد الجو وتلطفه على الفنانة ندى القلعة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين