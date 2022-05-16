فيديو كوميدي لمأذون خلال عقد قران يشعل السوشيال ميديا





أثار فيديو جديد للمأذون الشرعي خالد خليفة ، خلال عقد قران تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى لطرافته واحتوائه على مواقف كوميدية.

وظهر فى الفيديو مواقف طريفة خلال عقد قران قام به المأذون حيث مازح العروسين خلال ترديد العبارات الخاصة بمراسم العقد ومداعبته ببعض الكلمات التي نطقت بها العروس.

وأثار الفيديو عقب تداوله تفاعلا كبيرا وعاصفة من الكوميديا، وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ماشاء الله عسل – قمر – العروسة دمها شربات.

مأذون شرعي يثير تفاعلاً واسعاً في مصر pic.twitter.com/1bt8JIWzmL — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 15, 2022

صدى البلد