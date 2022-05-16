أمين عمر: تبقت لبعثة فولكر 18 يوماً ويجب طردها





قال القيادي بالنظام السابق، د. أمين حسن عمر، إن ثمانية عشر يوماً، قد تبقت لانتهاء أمد بعثة الأمم المتحدة يونيتامس، بقيادة رئيسها فولكر بريتس، في الثالث من يونيو المقبل ولا يجب أن يجدد لها .

وأضاف أمين عمر في تدوينه على حسابه (بالفيسبوك) تحت عنوان – العد التنازلي ليوم الجلاء- :” في 3 يونيو ينتهى أمدها ولايجب أن يجدد لها، وإلا عرفنا أين يكمن الداء”.

وتابع: “اطردوا فولكر وبعثته، فالسودان بلد حر .. شاركوا البوست وواصلوا العد يومياً”.

صحيفة السوداني