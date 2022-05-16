الشرطة: حملات منعية واسعة في الخرطوم تسفر عن ضبط العشرات من معتادي الاجرام





أعلنت شرطة ولاية الخرطوم عن ضبطيات واسعة قامة بها لضبط معتادي الإجرام. وتمكنت قوة مباحث قسم شرطة الشمالي أم درمان في إطار العمل المنعي للقسم من توقيف عدد (7) متهمين بينهم معتادي السرقات والنهب بدائره الإختصاص تم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت الماده 118 إجراءات وبالتحري الدقيق إتضح ان لديهم بلاغات أخرى تحت الماده (175) ق ج بالقسم. وافاد إعلام شرطة ولاية الخرطوم، إلى تمكن قسم شرطة سوق أم درمان من القبض على (2) من المتهمين شرعوا في نهب احد الدكاكين بالشهداء وضبط سكين بحوزة المتهمين. وتعود تفاصيل الواقعة الى إفتعال المتهمين لمشكلة داخل محل موبايلات مما ادي لتكسير زجاج المحل وأشهر المتهم سكينا لصاحب المحل تم القبض على المتهمين وفتح بلاغ في مواجهتهما.

ونفذت رئاسة شرطة محلية جبل أولياء حملة مشتركه كبرى ضمت قوات شرطة المحلية والشرطة المجتمعية والشرطة الأمنية وفرعية المباحث وجهاز المخابرات والاحتياطي المركزي والقوات المسلحة، استهدفت معسكر سودان جديد وقرى دار السلام. وأسفرت الحملة عن تدمير اكثر من (200) مصنع كبير لصناعة الخمور البلدية بواقع عشرين برميل بلاستيك كبير للمصنع الواحد، وضبط عدد من معدات صناعة الخمور البلدية. كما تم ضبط ركشة جديدة تم فتح بلاغات في مواجهتها تحت المادة 79 ق ج والمواد 100 / 68 اشتباه.

كما أسفرت الحملة المسائية لقسم شرطة جبل أولياء بمنطقة الشوايات عن القبض على متهم من معتادي جرائم النهب بمنطقة بانتيو دون في مواجهته بلاغ تحت الماده 118 إجراءات.

وتمكنت مباحث محلية كرري من القبض على (2) من المتهمين قاما بنهب مواطنة موبايل هواوي y6 بالإسكان الحارة 75، بالتقصي والبحث الدقيق لفريق المباحث تم القبض على المتهمين وبحوزتهما الموبايل المسروق تم فتح بلاغ في مواجهتهما.

وفي محلية امبدة أسفرت الحملات اليومية التى تقوم بها قوة مباحث رئاسة شرطة المحلية ومباحث مكافحة المجموعات المتفلته والأقسام بالمحلية عن القبض على (51) متهم دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (٩٩/٦٨/٦٩) جنائي و(١٨/٢٦) أسلحة وذخيرة و (٣٨) صيدلة وسموم إضافة لبلاغات تحت المادة(١٠٠/٦٨ – ١١٨/ب) إجراءات بأقسام شرطة المحلية المختلفة، وضبط عدد (٣) موتر جي أن وعربة افانتي بدون لوحات أٌتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية.

وقال اعلام شرطة ولاية الخرطوم، أن قسم شرطة امبدة شمال نفذ حملة منعية لمكافحة السرقات والنهب والعربات والمواتر غير المقننة والتى تسير بدون لوحات استهدفت خلالها سوق الكلس وسوق ال21 وسوق الشجيرات وسوق القش والغدير اسفرت عن ضبط عدد (٢) كرتونة و جوال بلاستيك صغير بهما عدد (١٢٦) فتيل مخدر dm ولوحات لعربة غير معلومة يجرى البحث عنها وعربة افانتي بدون لوحات بداخلها اشخاص لاذوا بالفرار تم فتح بلاغ للعربة تحت المادة ٤٤ اجراءات وتدوين بلاغات تحت المادة ٣٨ صيدلة وسموم كما تم ضبط عدد (٣) مواتر NG وتوقيف (٦) متهم تحت المادة ١١ امر ولائي.

اما منطقة سوق ليبيا، تمكنت مباحث القسم الشرطة من إسترداد مسروقات بلاغ تحت المادة (١٧٤) جنائي المقيد ضد مجهول الذي أبلغ خلاله الشاكي بأن مجهولاً تمكن من سرقته شاشة ٣٢ بوصة وبعض المتعلقات تقدر المسروقات بقيمة (١٣٠،٠٠٠) جنيه، ومن خلال المتابعة والبحث تم القبض على (٢) من المتهمين وبحوزتهما المسروقات وضعت كمعروضات لصالح البلاغ.

واستطاعت مباحث قسم شرطة سوق ليبيا إسترداد مسروق بلاغ تحت المادة (١٧٤) جنائي المقيد ضد مجهول أبلغ فيه الشاكي بفقدانه موبايل سامسونجA12 ومن خلال البحث الميداني تم القبض على المتهم وبحوزته الموبايل المسروق تم فتح البلاغ في مواجهة المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة.

صحيفة السوداني